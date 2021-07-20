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「選手搭經濟艙」會議沒紀錄？時力起底召集人張煥禎是逃漏稅犯

2021/07/20 19:40

時代力量立法院黨團起底張煥禎（見圖）身份，發現張煥禎是目前被一審判決3年4個月的逃漏稅犯。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣東京奧運選手代表團昨（19）日出發，但卻發生國手坐經濟艙，代表團長官與教練卻坐商務艙的情況，引起熱議。對此，時代力量立法院黨團今日就透過臉書表示，收到體育署回覆的資料，發現在討論奧運防疫事宜的會議上竟「沒有會議紀錄」，而他們也起底當時召集會議的中華奧會副主席張煥禎的身份，發現張煥禎是目前被一審判決3年4個月的逃漏稅犯。

時代力量立法院黨團表示，收到了體育署回覆的資料，在7月6日的線上會議上，由中華奧會防疫協調官張煥禎召集人員，並討論奧運防疫事宜，當時建議選手安排在空間較大的經濟艙區域，而這場會議「沒有會議紀錄」。

「而防疫協調官張煥禎是誰？」時代力量立法院黨團指出，張煥禎是中華奧會副主席，在是2007年至2015年逃漏稅4億566萬1944元，目前一審判決3年4個月；當時更牽扯出時任國安會諮詢委員邱太三「關說案」，而後監院審查會分別以3:10、0:9的懸殊票數不彈劾邱太三，還邱太三清白。

時代力量立法院黨團認為，像張煥禎這樣的重大惡意逃漏稅犯，竟能把持我國奧委會副主席位置，還決定讓選手搭經濟艙，而自己搭商務艙，證明「體育改革果然還有很漫長的一條路要走」。

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