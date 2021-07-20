東奧》不逃避負起責任！體育署長張少煕請辭後這麼說

東奧選手代表團專機竟讓選手坐經濟艙，體育署長張少熙第一時間已請辭，行政院長蘇貞昌要求待賽事結束後，檢討報告完再一併處理。（圖取自教育部直播記者會）

〔記者梁偉銘／台北報導〕東京奧運開幕倒數3天，昨爆出國手飛日本坐經濟艙、官員卻坐商務艙風波後，體育署署長張少煕已請辭待命，由於東奧大賽在即，政院高層認為全力支援國手征戰為第一優先，決定比賽後檢討處理，張少煕也強調，不會逃避將負起責任。

「對於這次奧運選手搭機艙等的安排，不夠周全及貼心，造成選手期待的落差，及社會的紛擾，我深感歉意，並於昨日第一時間已經向潘部長提出辭呈了。

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謝謝大家對於東京奧運的支持，讓在前線為國爭光的選手，倍感溫馨。」張少煕表示，由於各項賽事即將開始，現在最重要的是要穩定軍心，至於大家所關心搭機艙等、住宿等行政支援的課題，等奧運賽事結束後，體育署會深入全面檢討，「各位的聲音我們都聽到了，身為體育署署長，照顧好選手是我的責任！該負責的我絕對不會逃避。最後，請大家一起為我們選手加油打氣，全力為台灣爭取佳績。再次謝謝大家的關心。」

被視為羽球奪金希望的現世界女單球后戴資穎，昨隨我國代表團搭乘包機前往東京，被安排坐經濟艙，在IG貼出限時動態「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引發各界熱議，立委痛批政府虧待選手，教育部長潘文忠、張少熙昨晚緊急開記者會，向國手們公開鞠躬道歉。

針對張少煕請辭，今潘文忠回應：「蘇院長指示，賽會在即，張署長應依原規劃赴日協助國手做好賽前準備，並全力照顧所有國手的健康與需求，讓國手全心投入賽事，以取得佳績為最大目標。至於專機專案的究責，院長指示本部在奧運結束後提出專案報告併同處理。」



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