東奧》戴資穎父親為女兒發聲 經濟艙風波登外媒

戴資穎。 （資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨隨台灣代表團搭機前往日本，被安排坐經濟艙的她，也在IG貼出限時動態「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，貼文一出在國內引起軒然大波，此事也受到國際媒體的關注，紛紛爭相報導。

《Tribun sport》報導指出，戴資穎父親戴楠凱得知女兒搭經濟艙前往日本參加東京奧運，對此十分不滿，痛批有「被欺騙的感覺」，小戴過去出國比賽都會搭乘長榮航空，並會坐商務艙，無論去到何處比賽，為了減輕小戴的舟車勞頓之苦，所以皆選擇商務艙，這樣才能在飛機上好好休息。

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報導引述戴楠凱說法，他認為疫情嚴峻下包機前往是可行辦法，但每個人體質及搭乘交通工具的習慣不一樣，體育署、奧會應事先告知無法為選手安排商務艙，他們自己可以安排飛機到日本，而不是在飛機上才發現只能坐經濟艙。

另一家印尼媒體《INDOSPORT》也報導這件經濟艙風波，並指出戴楠凱期盼女兒能不為風波所影響，朝爭金之路邁進，並坦言小戴已經平安抵達日本，希望大家將焦點回歸到賽場，為台灣運動員和教練加油打氣。

我國經濟艙風波引發外媒關注。 （擷取自Tribun sport）

我國經濟艙風波引發外媒關注。 （擷取自INDOSPORT）

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