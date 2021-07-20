東奧》戴資穎「第一餐」太差？ 他曝價錢後網友風向變了

戴資穎、王子維分別PO出他們抵達日本後的第一餐。（圖擷取自戴資穎、王子維IG）

〔即時新聞／綜合報導〕出征東京奧運的羽球天后戴資穎19日抵達下榻飯店，在IG拍照打卡，卻引網友打抱不平，認為房間太過「寒酸」，還有人抨擊她在「日本第一餐」很差。對此，前桃園市議員王浩宇就指出，該便當是來自「大倉久和飯店」的「超貴」、「超高檔」便當，也查出一個要價約新台幣2700元；駐日代表謝長廷今也證實，便當是大倉飯店製售，強調「大飯店的東西在衛生營養上有一定水準」。

王浩宇在臉書指出，該便當是來自「大倉久和飯店」的超貴、超高檔便當，也查出一個要價約新台幣2700元。（圖取自王浩宇臉書）

戴資穎19日晚間在IG限時動態上PO出下榻飯店房間照片，接著還分享了「日本第一餐」的照片，感謝駐日代表處幫忙準備便當，直言「很特別的餐點，開動」，但網路上卻有不少人批評該便當「這在台北只值65」、「肥宅我吃的都比奧運選手好」、「超難吃的感覺，不如吃80排骨便當」、「在台北60-100，在東京100-200」。

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對此，王浩宇今在臉書表示：「那個被罵到爛的便當。來自The Okura Tokyo，也就是東京最高檔的大倉久和飯店宴會餐廳，超貴又超高檔！」他也還查出該便當的價格，一個要價10800日圓，約新台幣2700元。

文章下方網友紛紛留言「我好想吃這麼寒酸（￥10800）的便當」、「台灣太多太多餓飽吵的酸民!」、「人家沒吃過高級的便當就不跟他們計較了」、「抓緊了要轉彎了，開始打浪費稅金」、「夭壽！2千多，結果被酸民罵到臭」、「酸民真的是見識淺薄，連Google一下都不會就想噴」，但也有人認為，「應該沒吃這麼好啦、不過四格的那個至少4～5千日幣跑不掉」。

謝長廷稍早發文透露，代表處擔心選手餓到所以訂了便當給選手，網友厲害已經查出是大倉飯店製售，「基本上大飯店的東西在衛生營養上有一定水準，而且菜色多，有魚有肉有菜，當然也有甜點，選手可以選擇的吃，不是要求全都吃完」。

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