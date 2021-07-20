累計捐千萬贊助選手出國比賽！館長怒飆：怎麼說我只會罵！

網紅「館長」陳之漢也針對體育界的經費預算發表評論，更怒轟，只要有困難的選手團體，他都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，對於某些評論說他「只會罵」，感到格外氣憤不平。（翻攝自youtube）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎搭經濟艙前往東京奧運，引爆各界關注體育選手相關議題。對此，網紅「館長」陳之漢也針對體育界的經費預算發表評論，更怒轟，只要有困難的選手團體，他都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，對於某些評論說他「只會罵」，感到格外氣憤不平。

陳之漢今天今日傍晚在臉書帳號「飆捍」發文表示，台灣長久體育界陋習，他從2014年開直播到現今，罵過無數次，他也預告他今晚要開直播講解，幫助大家了解「台灣邪會」與體育，一年將進百億體育預算，是怎樣被瓜分跟分贓。

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過了一個多小時，陳之漢再發文不滿飆罵，「新聞上說我只會罵？從2014年到現在，我舉辦比賽，贊助多項運動員出國，我從沒申請政府一毛錢，只要有困難的選手團體，來找我支援我都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，你Ｘ媽跟我說我只會罵？X！ 」。

兩則貼文迅速分別破2萬個讚數，引起網友熱議，紛紛支持他，「需要阿館爭取奧會主委幫助選手」、「有沒有考慮爭取奧會主委」，「盾牌牙醫」史書華也留言直呼，「你可以接下奧會主委」；也有網友認為，「罵體育署沒有用，去罵中華奧會吧！」。

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