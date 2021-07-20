晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

累計捐千萬贊助選手出國比賽！館長怒飆：怎麼說我只會罵！

2021/07/20 20:24

網紅「館長」陳之漢也針對體育界的經費預算發表評論，更怒轟，只要有困難的選手團體，他都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，對於某些評論說他「只會罵」，感到格外氣憤不平。（翻攝自youtube）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎搭經濟艙前往東京奧運，引爆各界關注體育選手相關議題。對此，網紅「館長」陳之漢也針對體育界的經費預算發表評論，更怒轟，只要有困難的選手團體，他都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，對於某些評論說他「只會罵」，感到格外氣憤不平。

陳之漢今天今日傍晚在臉書帳號「飆捍」發文表示，台灣長久體育界陋習，他從2014年開直播到現今，罵過無數次，他也預告他今晚要開直播講解，幫助大家了解「台灣邪會」與體育，一年將進百億體育預算，是怎樣被瓜分跟分贓。

過了一個多小時，陳之漢再發文不滿飆罵，「新聞上說我只會罵？從2014年到現在，我舉辦比賽，贊助多項運動員出國，我從沒申請政府一毛錢，只要有困難的選手團體，來找我支援我都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，你Ｘ媽跟我說我只會罵？X！ 」。

兩則貼文迅速分別破2萬個讚數，引起網友熱議，紛紛支持他，「需要阿館爭取奧會主委幫助選手」、「有沒有考慮爭取奧會主委」，「盾牌牙醫」史書華也留言直呼，「你可以接下奧會主委」；也有網友認為，「罵體育署沒有用，去罵中華奧會吧！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。