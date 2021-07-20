晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》戴資穎搭經濟艙揭體育界問題 美女議員爆當年馬政府改編制

2021/07/20 19:53

台北市議員許淑華。（記者楊心慧翻攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕東京奧運台灣代表隊主團昨（19日）搭乘華航包機飛赴日本，但體育署安排選手搭乘經濟艙，行政人員及教練等則坐商務艙，引發爭議；台北市議員許淑華認為，最根本的問題是馬政府時期進行的組織改造，原為一級部會的體育委員會，降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響，如今應不分政黨，共同加速推動體育署升格為體育部。

許淑華表示，經濟艙事件如果演變為政治口水沒有必要，體育署發生嚴重疏失非常不應該，這件事確實該深刻檢討、該負責就負責，蔡總統過去已承諾選手與教練參加重要國際賽事，會以坐商務艙為原則，日後應明訂國際大型賽事讓選手坐商務艙，讓國手獲得最好的照顧。

許淑華認為，某些在野黨的民代名嘴藉此做文章，甚至有黨團幹部拿選手下榻的飯店來批評，她非常不以為然，讓選手們的用心被口水淹沒，對台灣體育一點幫助也沒有。

許淑華強調，應全力支援國手征戰為第一優先，並藉此深切檢討體育署的定位，凡事回歸理性的政策討論才有意義，事實上國際體育趨勢與產業發展快速，台灣的體育署卻還只是綁手綁腳的三級機關，現階段體育組織架構早已無法跟上國際潮流，這就是很大的問題。

許淑華指出，馬政府時期進行的組織改造，原為一級部會的體育委員會，降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響，例如長久以來給選手的交通、出場費、保險費等都常出問題，2016年里約奧運更發生選手自帶泡麵去吃的窘況。

許淑華認為最根本的問題是體育署組織編制，她表示，編制影響到台灣的體育再造與發展，這才是必須全盤檢討並改革的，據最新消息體育署長張少煕已請辭下台，希望這個事件衍伸的政治口水可以到此為止，並全力支持國手們爭戰東奧。

許淑華建議，希望日後可以不分政黨，共同加速推動體育署升格為體育部；在蔡總統能在任內推動成功，更是我們支持體育的一項宣示，呼籲各界回歸理性，聚焦體育組織改革的討論，用實際行動來力挺國內運動選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。