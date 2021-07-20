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東奧》為防疫讓國手坐經濟艙 邱顯智再揭決策過程無會議記錄

2021/07/20 20:15

時代力量立委邱顯智今天傍晚指出，「長官商務艙、選手經濟艙」，是在７月６日的線上會議討論作出安排，但無會議記錄。（翻攝邱顯智臉書）

〔記者吳書緯／台北報導〕東京奧運台灣代表團昨日搭包機飛赴日本，卻發生國手坐經濟艙、代表團官員坐商務艙的情況，體育署解釋是因為防疫需求，才讓選手搭經濟艙；時代力量立委邱顯智今天傍晚指出，長官商務艙、選手經濟艙的決策過程，是依據中華奧會防疫協調官張煥禎的建議辦理，然而這場會議沒有會議記錄，邱顯智不禁譏諷「熟悉的感覺最對味」。

邱顯智今天傍晚透過臉書發文揭露「長官商務艙、選手經濟艙」的決策過程；邱顯智指出，7月6日，中華奧會防疫協調官張煥禎召集線上會議，討論奧運防疫事宜，考量防疫安全，建議選手安排在空間較大的經濟艙區域，採嚴格區隔分散安排，以避免傳染，但這場會議「沒有會議記錄」。

邱顯智提到，7月7日，中華奧會召開東奧專案小組第5次會議，會中決議：依據張煥禎建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理。

邱顯智表示，「長官商務艙、選手經濟艙」的荒誕安排，就在防疫安全的大旗下，順利過關了，這也是昨日道歉的官員，頻頻引用「防疫需求」的來源，而到底是什麼樣的防疫安全需求，會讓長官冒險犯難，承擔防疫風險搭乘商務艙，「這就要問 沒有會議記錄的7月6日防疫會議，到底討論了什麼了？」。

此外，邱顯智再同場加碼，指出擔任中華奧會防疫協調官的張煥禎背景，張煥禎是桃園壢新醫院院長，中華奧會副主席，同時也是此次東奧代表團的防疫協調官。去年曾涉及邱太三介入關說的逃漏稅案件，一審判決3年4個月。

邱顯智感嘆，原來中華奧會除了主席曾涉掏空案，副主席也是不遑多讓，戰功彪炳；邱說，「這也從側面說明了一件事，為什麼選手優先、選手至上，對於中華奧會來說如此困難」。

邱顯智。（資料照，記者廖振輝攝）

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