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東奧》選手村餐廳700種品項可選 台灣選手防疫下怎麼吃？

2021/07/20 21:05

選手村餐廳有多達７００種餐點選擇。（射箭選手湯智鈞提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕今年東京奧運在選手村採用「泡泡模式」防疫，但隨著各國代表隊陸續抵達，確診人數提高，台灣代表隊更是提高警戒，加強消毒，減少不必要接觸，選手也會將餐點打包到房間食用。

選手村採「泡泡模式」，嚴禁運動員前往除了選手村和比賽場館以外的地方，但官方表示，自7月2日至今，運動員、官員、記者中共有58個確診案例，令人擔憂是否出現破口。

台灣代表隊昨抵達日本後，射箭、拳擊、游泳、桌球等項目的選手都已進駐選手村，被安排在與塞爾維亞和斯洛維尼亞等國住在同一棟，選手外出訓練都有專車接送，並直達練習地點。

至於選手村餐廳為24小時營業，且餐點項目多達700種，包含西餐、日本料理和亞洲料理，吸引不少選手用餐，可容納約3000人，且為了防疫，用餐都有隔板。

不過，為了降低染疫風險，台灣代表隊選手基本上都是外帶打包至房間，父親兼教練的王耀偉也會提醒游泳好手王星皓盡量不要外出，要做好最高防疫，得加強消毒，而拳擊教練劉宗泰則表示，會幫忙黃筱雯打包帶上樓後用餐。

選手村餐廳有多達７００種餐點選擇。（射箭選手湯智鈞提供）

拳擊教練劉宗泰打包餐點，與愛徒黃筱雯、桌球好手鄭先知在房間內用餐。（教練劉宗泰提供）

選手村餐點選項多達７００種。（輕艇激流選手張筑涵提供）

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