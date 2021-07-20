東奧》游泳台將「雙王一后」試水溫 王星皓24日率先出擊

游泳台將「雙王一后」試水溫。（總教練李澄峯提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運即將在7月23日開幕，台灣泳將「雙王一后」昨安抵日本後，今已齊赴比賽場館東京水上運動中心的練習池下水活動筋骨，隨行教練黄智勇表示，「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、台大女將黃渼茜首日表現都很正常，「狀況都還維持不錯，王星皓24日就率先出賽，所以積極暖身動起來。」

我國游泳史上，首見兩人A標進軍奧運，即男子「雙王」的王冠閎、王星皓，本屆王冠閎將角逐男子100、200公尺蝶式，王星皓參與男子200、400公尺混合式，未達標但獲保障名額的黃渼茜，則報名女子50公尺自由式。3名泳將昨晚隨著台灣代表團進駐東京都晴海選手村後，隔天就趕赴位於東京灣區場館練習場練習。

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黄智勇認為，雖然本屆疫情嚴峻導致變數横生，但對於台灣新生代來說，或許反而是突破良機，其中最被各界看好的王冠閎，年僅19歲就已擁有1分54秒77實力，期許能在專攻200蝶首闖決賽，甚至劍指前6，一舉締造台灣泳壇空前紀錄。

王星皓。（總教練李澄峯提供）

王冠閎。（總教練李澄峯提供）

黃渼茜。（總教練李澄峯提供）

王星皓。（總教練李澄峯提供）

王冠閎。（總教練李澄峯提供）



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