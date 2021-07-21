東奧》美國大數據估台灣奪2金 獎牌數有望創史上最佳

郭婞淳和戴資穎等人是我國奪牌希望所寄。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運只剩2天就開幕，美國數據分析公司「Gracenote」近日發布了最新獎牌預測排行榜，台灣隊有望奪下隊史歷屆最佳的2金4銀5銅的好成績，較4年前的里約奧運驟升22個名次。

台灣代表隊共有68位選手參加本屆東京奧運，角逐18種運動競賽，為近3屆奧運最大團，將挑戰2004年雅典奧運所締造2金、2銀、1銅的歷屆最佳成績。

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台灣隊在2016年里約奧運，拿下1金2銅，總獎牌榜上位列第50名。根據「Gracenote」報告指出，今年台灣可望在東京奧運摘下2金4銀5銅的史上最佳成績，共11面獎牌，名次上升至第28名。值得一提的是，「Gracenote」網站放的是台灣國旗，並不是奧運會旗。

台灣隊有望奪下隊史歷屆最佳的2金4銀5銅的好成績。（擷取自Gracenote）

「Gracenote」預測今年獎牌榜第一名的國家仍是美國，可望拿下92枚獎牌，雖然蟬連7屆夏季奧運第一的頭銜，但獎牌數比去年少了25枚。中國被預估進帳66面獎牌，將被「ROC」（俄羅斯奧林匹克委員會）的68面超車，從原先的第二掉至第三名。

地主日本則被預期獎牌數提升至50%，60面獎牌有望創下隊史新高，金牌數更由12個提高到26，日本可望攀升獎牌榜第3。

東奧台灣隊共68位選手取得參賽資格，角逐18種運動競賽，包括戴資穎、女子舉重59公斤級郭婞淳、桌球混雙林昀儒／鄭怡靜與女子拳擊57公斤級林郁婷，都以世界排名第1的姿態征日，是我國奪牌希望所寄。

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