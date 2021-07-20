東奧》原本就規劃選手搭商務艙 教育部發聲明出示公文自清

東京奧運台灣國手搭乘包機前往日本為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」爭議。 （資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運台灣國手搭乘包機前往日本為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」爭議，教育部晚間公布發表聲明，體育署曾發函給中華奧會，規劃選手搭乘商務艙，因疫情後來改成包機，也有說明若因個人需求而無法搭乘專機，可選擇搭乘其他批次班機之商務艙前往。

教育部發出聲明指出，有關中華奧會辦理「2020年第32屆東京奧林匹克運動會代表團暨賽中支援工作團往返運輸採購」招標公告，原訂採購代表團（144±10%人）商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙一節，教育部說明，該招標公告係中華奧會於2019年12月12日依奧運組團工作進度辦理。

請繼續往下閱讀...

有關代表團教練與選手班機安排事宜，體育署指出，於2020年3月12日發函請中華奧會應妥善規劃教練及選手搭乘商務艙事宜，另於4月7日再次發文請中華奧會，確實依國際奧會公布新版賽會時程規劃辦理。後續中華奧會依據體育署前開公文並配合賽會延期，於2020年7月31日與承攬廠商辦理往返運輸服務契約變更。

內文也寫道，因應疫情發展，中華奧會依據2021年3月9日奧運組團工作小組會議決議，去程採全團搭乘包機出發（避免與其他旅客接觸），回程依各項賽事結束時間搭乘一般航班。

體育署與中華奧會於2021年6月15日簽定「110年委託中華奧林匹克委員會辦理工作業務案」契約變更議定書，內容規範以去程包機、另非搭乘包機人員搭乘商務艙（未搭乘包機人員共16批次前往，其中1批為經濟艙）；回程則配合賽程結束兩日內應離境之大會規定，依各項賽程結束時間安排搭乘一般航班商務艙返國。

教育部表示，如因個人需求而無法搭乘專機，可選擇搭乘其他批次班機之商務艙前往，相關費用均由教育部體育署委託中華奧會專案專款辦理。

教育部原規劃選手搭商務艙。（取自教育部網站）

教育部原規劃選手搭商務艙。（取自教育部網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法