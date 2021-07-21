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MLB》寫下歷史！大聯盟比賽首次由「全女性」轉播

2021/07/21 08:52

大聯盟比賽首次由全女性轉播。（圖片自大聯盟官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間週二光芒主場與金鶯的比賽轉播寫下歷史，首次由「全女性」團隊接下大聯盟比賽播報工作，在大聯盟官方Youtube頻道上進行直播，她們也盼望未來全女性轉播能成為常態。

這場的轉播團隊組成由紐曼（Melanie Newman）擔任球賽主播，Sarah Langs擔任球評及分析師，Alanna Rizzo擔任場邊記者，Heidi Watney和Lauren Gardner擔任賽前及賽後節目。

對於全女性播報團隊，Lauren Gardner急切且迫不及待這天的到來，表示「來得還不夠快」，不過也感謝自己能成為歷史的一部分。也透露當時有人提到轉播人員全部都是女性時，花了1分鐘才意識到「我們即將成為歷史的一部分。」

Lauren Gardner和紐曼都提到關於全女性轉播成為常態一事，Lauren Gardner表示雖然來得還不夠快，但凡事都有第一次，紐曼則表示希望這在以後能成為「常態」而不是「新鮮事」，並透露在她的整個生涯中，總是作為第一位女性，但總是想「那很好，不過繼續前進吧」紐曼希望不再是成為第一，而是將這件是成為常態，並且不因性別有所差異。

紐曼最早在6月22日於Youtube直播完成球賽主播「初登板」，並在去年8月開始為金鶯擔任廣播球賽主播，Sarah Langs則是從《ESPN Stats & Info》團隊出身，現在除了是分析師還是大聯盟官網記者及作家，Alanna Rizzo先前擔任道奇記者，今年加入《MLB Network》團隊，Heidi Watney和Lauren Gardner也都是《MLB Network》的主持人和記者。

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