東奧》妹妹入選參賽卻沒有教練證 謝淑薇再發文槓網協

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕謝語倢與搭檔許絜瑜在日前遞補進奧運網球女雙參賽資格，她的姊姊謝淑薇今天在臉書發文替妹妹抱不平，指出網協無提供教練證給她們，貼文一出再掀資源分配不均爭議。

謝淑薇今天在臉書發文寫到，在最後一組女雙入圍前，台灣網球代表隊只有3人，主教練證一張為詹家姊妹的父親持有，盧彥勳的教練哥哥則持P卡（臨時教練證）。

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謝淑薇表示，但在她的妹妹謝語倢與搭檔許絜瑜入圍後，團隊從3人來到5人，也增加了一張主教練證，如今主教練證分別為盧彥勳哥哥、詹家姊妹父親持有。

謝淑薇透露，團隊中還有一名男女選手的專屬陪打員，是詹家姊妹的專屬陪打員，並稱其「證件名目不明」，至於謝語倢／許絜瑜，網協回覆沒有證件給予這組參賽選手。

謝淑薇表示：「我的教練原本要在這個週末與我會合備戰美洲賽事，因為臨時收到語捷（應為倢）入圍東京奧運的訊息，於是將個人的功勳教練借給妹妹，我這幾天也將自己的訓練擱下，專心幫助妹妹的備戰工作。」

原本要商討教練事宜，不過網協卻回覆謝語倢沒有教練證，謝淑薇質疑：「所以小朋友憑自己排名入圍，然後多了一張證，結果連一張P卡帶自己教練的證都沒有？有一種既視感，叫里約奧運。」

里約奧運時謝淑薇也因不滿教練證問題，後來雖申請P卡解決，但後來找當時中華奧會副主席、台灣奧運代表團副總領隊蔡賜爵理論，被指希望她「相忍為國」，最後謝淑薇宣布退出里約奧運。

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