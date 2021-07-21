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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》灰狼前鋒帶傷重返東奧 小組賽是否出戰待觀察

2021/07/21 09:33

赫南高梅茲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA灰狼隊西班牙籍球員赫南高梅茲（Juan Hernangomez）日前在西班牙與法國的熱身賽中不慎肩膀脫臼，從奧運名單中遭到移除，但他在今日歸隊，仍會代表國家出征奧運。

官方消息指出，西班牙足協、國家隊官方醫院以及灰狼的相關人員對傷情進行評估，認為25歲的赫南高梅茲還是能夠參加奧運，而肩膀傷癒所需的時間會因情況而異，但診所醫師提警告，認為肩關節脫位後太快恢復活動可能會導致受傷或再次脫臼。

西班牙的C組賽程將從7月26日持續到8月1日，如果赫南高梅茲缺席這階段的小組賽，那從他受傷的那天算起，共有24天的時間休息。C組其他對手則有東契奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞、主辦國日本、阿根廷，每組的前兩名會直接晉級淘汰賽，再從A、B、C三組中選出兩名最佳小組第三晉級。

西班牙在FIBA​​中排名世界第二，在前三屆奧運會上都獲得過獎牌，但從未拿下金牌。本屆奧運，西班牙陣容中還有小加索（Marc Gasol）、魯比歐（Ricky Rubio）以及其他NBA老將，因此赫南高梅茲在本階段缺陣並不會對球隊帶來太大的傷害，讓他多休息幾天似乎是比較明智的選擇。

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