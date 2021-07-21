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MLB》一人佔明星賽28％銷售額 大谷翔平簽下獨家合約

2021/07/21 09:26

大谷翔平與《Fanatics》簽下獨家合約。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國最大的體育用品公司《Fanatics》宣布與天使隊大谷翔平簽下獨家複數年合約，未來大谷的簽名，包含球棒、球衣、相片以及實戰用物品都將由《Fanatics》獨家販售，不過並不包含球員卡。

《Fanatics》副執行長Victor Shaffer說道：「這（簽下大谷）是我們已經努力一陣子的事情，粉絲們將能夠收集大谷一整套的紀念用品。大谷翔平的名氣以及收藏價值，已經遠遠超過美國本土。」

大聯盟明星賽剛結束，上週大谷翔平光是在明星賽的紀念品銷售額就佔了整體的28%，《Fanatics》自上周開始銷售大谷翔平的紀念用品，他馬上就成為MLB榜上的第一名，而且海放第二名10倍。此外，《Fanatics》也指出，自7月1日開始，在所有的運動項目與眾多運動員當中，大谷翔平的紀念品與商品是最暢銷的。

大谷翔平也表示，自己很榮幸能夠加入《Fanatics》成為他們最新的運動員，該集團也擁有洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）、NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、近2年NFL選秀狀元勞倫斯（Trevor Lawrence）、伯羅（Joe Burrow）與鵜鶘怪物狀元Z.威廉森（Zion Williamson）等人。

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