MLB》一人佔明星賽28％銷售額 大谷翔平簽下獨家合約

〔體育中心/綜合報導〕美國最大的體育用品公司《Fanatics》宣布與天使隊大谷翔平簽下獨家複數年合約,未來大谷的簽名,包含球棒、球衣、相片以及實戰用物品都將由《Fanatics》獨家販售,不過並不包含球員卡。

《Fanatics》副執行長Victor Shaffer說道:「這(簽下大谷)是我們已經努力一陣子的事情,粉絲們將能夠收集大谷一整套的紀念用品。大谷翔平的名氣以及收藏價值,已經遠遠超過美國本土。」

大聯盟明星賽剛結束,上週大谷翔平光是在明星賽的紀念品銷售額就佔了整體的28%,《Fanatics》自上周開始銷售大谷翔平的紀念用品,他馬上就成為MLB榜上的第一名,而且海放第二名10倍。此外,《Fanatics》也指出,自7月1日開始,在所有的運動項目與眾多運動員當中,大谷翔平的紀念品與商品是最暢銷的。

大谷翔平也表示,自己很榮幸能夠加入《Fanatics》成為他們最新的運動員,該集團也擁有洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)、大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)、NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)、近2年NFL選秀狀元勞倫斯(Trevor Lawrence)、伯羅(Joe Burrow)與鵜鶘怪物狀元Z.威廉森(Zion Williamson)等人。

