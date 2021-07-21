MLB》「派帥」之子與馬林魚簽約 將挑戰大聯盟

派提特之子Jared Pettitte。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近幾年大聯盟有不少「星二代」冒出頭，而今日根據美國媒體報導，紐約洋基退役球星「派帥」派提特（Andy Pettitte）的兒子小派提特（Jared Pettitte）與邁阿密馬林魚簽約，也將挑戰大聯盟。

小派提特（Jared Pettitte）和父親派提特一樣同為左投，根據《ESPN》報導，小派提特（Jared Pettitte）是以非選秀球員身分和邁阿密馬林魚簽約。另外值得一提的是，馬林魚老闆基特（Derek Jeter）和派提特共事多年，2人在洋基時期當了15年隊友，交情匪淺。

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小派提特（Jared Pettitte）在休士頓高中時期接受前大聯盟好手柏克曼（Lance Berkman）的指導，並且在2016年以12勝1敗，防禦率1.20的成績幫助球隊拿下州冠軍，今年小派提特（Jared Pettitte）為達拉斯浸信大學上場投13場球，先發4場，1勝0敗，ERA 5.81。

派提特在1995年大聯盟初登板，隔年即拿下美聯勝投王，在大聯盟有18年資歷，3度入選明星賽，5次幫助洋基拿下世界大賽冠軍，其中還包括於1998年至2000年的三連霸，於2013年球季結束後正式退休，洋基球團也將他的背號46號退休。

基特（左）與派提特（右）。（資料照，路透社）

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