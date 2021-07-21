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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》駐日代表處給奧援 議員：這個態度就對了！

2021/07/21 09:48

台北市議員苗博雅。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資一篇貼文，揭出台灣代表團搭機全搭經濟艙的事實，該事件也引發民眾砲火，最終導致體育署署長張少煕請辭，不過後續駐日代表處的應對，讓台北市議員苗柏雅指出，這個態度就對了！

苗博雅臉書全文如下：

剛收到消息，駐日代表處已經指派三位秘書，進駐國家隊外宿選手的住宿點，協助選手處理飲食、洗衣、燒水等庶務

這個態度就對了！

注意細節、積極主動、發現問題、解決問題

這就是人民期待的，公職人員該有的勇於任事的精神

全國人民現正睜大眼睛盯著看，政府如何協助國家隊選手。如果日常庶務再出包，恐怕被輿論抨擊到體無完膚

一般公務機關，對於「非本機關業務範圍」的事項，往往能推就推、能拖就拖

協助選手的日常庶務需求，應該是體育署要安排

這次駐日代表處展現「補位」精神，積極採取行動，把體育署該做的事情接起來做，在公務機關是很少見的

臺灣的選手從小訓練都歷經千辛萬苦，絕對不是要求高貴享受。人民要的，只是對「國家頂尖選手的合理待遇」

人民最期盼的，是政府機關讓人民看到，用心、盡力而為、把選手權益放在第一位的拼戰精神
駐日代表處在這時候正確展現團隊精神，真的應該給予肯定

東京奧運國家代表隊的選手實力非常雄厚，很多項目都有望挑戰最佳成績

如果行政團隊可以拿出這種團隊精神，上緊螺絲，互相補位，相信這次東京奧運，臺灣隊大有可為！

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