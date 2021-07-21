MLB》奧克蘭市議會突襲通過球場興建案 運動家不滿談判恐破局

運動家在奧克蘭的主場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克蘭市議會今日突然以6比1投票贊成通過運動家興建濱海棒球場的方案，但市議會的表決過於倉促，條款內容也非運動家的方案，因此雙方目前仍未達成共識。

運動家與議會在條款中最大的爭議點，在於約3.52億美元的交通和基礎設施改善支出，運動家不滿市議會要他們以政府基金的方式來償還這筆款項。

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運動家曾在4月份提案，表示他們將資助球場興建，同時提供4.5億美元的社區福利，並安排額外經費建設周邊社區。但奧克蘭市不同意，稱其「缺乏細節，沒有回答我們需要解決的問題」，也就是要如何償還這3.52億的支出。

於是在三個月後，市議會提出修改過的提案，卻不為運動家所接受，今日的會議中，原本預定要進行此提案的表決，市議會卻突然拿出另一份再經修改的提案，並迅速以6比1表決通過，宣稱議會已同意興建新球場。



運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）表示，新條款對球隊來說「不是有利的夥伴關係」。如同他昨日所言，奧克蘭市議會所投的贊成票其實是類似「沒有意見」。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在聲明中重申：「過去四年，在我的要求和督促之下，運動家投入大量資源向地方貢獻了許多，希望奧克蘭維持該市唯一的職業球隊的地位。我們對於市議會對運動家球團反對的提案進行投票感到失望，我們會立刻和運動家隊進行會議，為他們的未來鋪路。」同時，運動家高層將繼續探索拉斯維加斯及其周邊地區作為未來可能的搬遷地點。

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