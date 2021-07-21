MLB》道奇外野手貝茲連3戰沒先發 主帥曝狀況「今年最糟」

道奇明星外野手貝茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）近期手感火燙卻突然受傷病所苦，今日與巨人的比賽再度被移出先發名單，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）更是向媒體直言，這是貝茲整年以來感到最糟糕的一次受傷。

明星賽後貝茲連續2場比賽繳猛打賞表現，然而他卻突然遇到臀部傷勢影響，包括今天在內，已經連續3場沒有被擺在先發陣容當中。根據大聯盟官網指出，貝茲是在美國時間周六與洛磯之戰的一次跑壘中感到不適，道奇球宣布貝茲右臀部發炎，雖在昨日打算擺回先發位置，但仍受傷勢影響，以代打身分上場。

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雖貝茲在本季已處理過多次傷勢，但道奇總教練羅伯斯卻在今日首訪表示「這是貝茲整年來感覺最糟的一次受傷。」羅伯斯補充該傷勢一直存在，並設法處理它，不知道具體的狀況是什麼，目前球團就是努力管理傷勢。

羅伯斯也透露貝茲的心情「很沮喪，十分想上場比賽」，他說：「貝茲了解自己在先發陣容中的價值，以及系列賽的重要性。」不過根據大聯盟官網指出，貝茲目前連跑步都有一些狀況，而道奇球團也並不希望造成更多傷害，現階段不太可能讓他在外野守備，以及在壘間展現拿手的破壞力。

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