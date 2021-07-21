東奧》謝淑薇為妹妹爭取教練證 網協、中華奧會回應了

謝語倢。（資料照，網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對女網名將謝淑薇為妹妹謝語倢爭取教練證件，我國網協代理秘書長王凌華今回應，本屆東京奧運網球名單中，謝語倢／許絜瑜直到7月16日才確定遞補女雙，而當初透過中華奧會申請的相關證件，就僅一張教練、兩張「訓練場地通行證（Training Access Pass，簡稱TAP卡）」，加上東京防疫等規定嚴格，無法臨時增加任何證件。

王凌華解釋，本屆東奧參賽名單中，國際網總（ITF）6月23日通知網協，盧彥勳率先遞補男單、6月29日詹詠然／詹皓晴遞補女雙，原本僅三名選手出賽；至於教練證為詹元良，兩張TAP卡分別由盧威儒，以及陪練員歐善元使用；儘管後來受到東京疫情壓力、8月底美網大滿貫等影響，奧運網球持續掀起退賽潮，上週謝語倢／許絜瑜意外遞補女雙，使得我國選手從三人變五人，但這三張證件的數量與規格都沒改變。

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中華奧會也澄清，國際奧會（IOC）委由國際網總（ITF）承辦的東奧網球賽事，我國原本就分配到一張教練證、兩張TAP卡，並未因為增加一組女雙人馬，而有所異動。

謝語倢已從歐洲出發，預計今下午安抵東京；至於人在美國的許絜瑜，則因班機客滿行程受影響，最快明天才能趕到日本與搭檔「A妹」會合，這也是兩人首度角逐奧運。

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