張煥禎否認提議「選手坐經濟艙」 邱顯智：難道會議記錄有問題？

時代力量立委邱顯智今指出，根據體育署提供的會議紀錄，「選手經濟艙、官員商務艙」的安排，就是防疫協調官張煥禎所建議。（邱顯智國會辦公室提供）

〔記者吳書緯／台北報導〕時代力量立委邱顯智昨揭露，東京奧運台灣代表團包機「長官商務艙、選手經濟艙」的決策，是依據中華奧會副主席、防疫協調官張煥禎的建議辦理；張煥禎昨晚否認此事，稱「從頭到尾」都沒有提過商務艙與經濟艙問題。邱顯智今再提出衛福部提供的會議紀錄，指出選此安排就是張煥禎建議，譏諷「難道會議記錄有問題？」，相關單位應出面釐清。

時代力量立委邱顯智今指出，根據會議記錄就是張煥禎做出建議，但張卻否認，相關單位應進行釐清。（翻攝自邱顯智自錄影片）

東京奧運台灣代表團19日搭包機飛赴日本，卻發生選手坐經濟艙、代表團官員坐商務艙的情況，體育署解釋是因為防疫需求，才讓選手搭經濟艙的安排；邱顯智昨晚出示體育署提供的資料，指出「長官商務艙、選手經濟艙」的決策過程，就是依據張煥禎在7月6日線上會議的建議辦理，然而這場會議沒有會議記錄，邱顯智不禁譏諷「熟悉的感覺最對味」。

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然而，張煥禎昨晚接受媒體訪問時，指出從頭到尾沒有提過經濟艙或商務艙的問題，只有談過如何避免選手被隔離。

邱顯智今透過錄自影片回應，指出根據體育署提供的「我國參加第32屆2020東京奧林匹亞運動會組團專案小組第五次會議紀錄」資料，裡面白紙黑字紀錄「依據防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理」。

邱顯智說，這項會是在7月7日下午3點半透過視訊會議，由中華奧會主席林鴻道所召開，會議記錄裡白紙黑字寫的相當清楚，「怎麼可以說他（張煥禎）沒有講這種話」，難道是這個會議紀錄有問題嗎？如果這個會議記錄有問題的話，那應該要更正這個會議紀錄，呼籲相關單位應該做出說明，並進行相關的釐清。

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