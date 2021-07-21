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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》年度金滿貫最後兩步 球王喬帥喊話東京搶金

2021/07/21 10:40

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）笑捧溫布頓錦標賽男單第6冠，生涯20座大滿貫金盃已在網壇「三巨頭」中平分秋色，征戰東京奧運前夕，喬帥不忘向祖國同胞與全世界球迷精神喊話：「我給自己最高的期許，就是帶走奧運金牌！」

東奧為了防疫採取「閉門戰」，現場沒有球迷、家人也無法同行，加上時間逼近8月底美網大滿貫，喬帥一度在「放棄」與「參賽」之間猶豫不決，但當今球王還是決定為國出征，「主要還是愛國心，以及我對塞爾維亞的熱情。我不喜歡在沒觀眾情況下出賽，何況日本疫情下種種嚴格規範造成不便，但代表國家出賽是無可取代的榮譽。」喬帥還透露，幾天前遇到克羅埃西亞跳高名將瓦拉西琪（Blanka Vlasic），「她告訴我，人們只記得誰拿獎牌，才不管現場狀況如何，或有沒有觀眾。這番話讓我印象深刻，我很高興能參與奧運，也期待展現最棒的球技，希望在這看來美好的賽季贏得金牌。」

現年34歲的喬帥，2008北京奧運曾獲男單銅牌，若此行順利鍍金，加上美網封王，就實現單一賽季包辦四大滿貫、奧運這5項大賽的「年度金滿貫」，首開男子網壇紀錄，對此喬帥說：「奧運、美網確實是我本季最後兩大目標，這肯定不容易，但我有信心在祖國同胞的激勵下一舉完成。」

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