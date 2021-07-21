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錢薇娟力挺全運會 招募1500名志工還可享專屬福利

2021/07/21 10:48

錢薇娟響應號召110年全國運動會志工。（圖由新北市政府體育處提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕110年全國運動會預計招募1500名志工，7月22日中午12點至8月8日開放至「110年全國運動會官方網站」報名。此次賽會邀請籃壇名教練錢薇娟，率老戰友鄧碧雲、鄧碧珍一起響應號召，還有新北在地飲食集團八方雲集加入相挺，賽會期間提供志工專屬餐點福利。

新北市政府表示，大型賽會志工是最辛勞的一群無名英雄，每個比賽場館、賽務環節，都需要大量人力來服務串接，更需要隨機應變各種突發狀況，110全國運動會分為專業志工與一般志工2大類別，預計需要招募1500名服務人員。

體育處指出，錢薇娟是18年前新北全運會的金牌選手，此次率當年戰友鄧碧雲、鄧碧珍一同號召退役選手轉化志工身分，不僅展現服務熱忱，更傳達世代傳承的精神。此外，八方雲集企業以行動力挺，將提供水餃、鍋貼，還有梁社漢排骨雞腿便當等餐點，感謝志工的辛勞。

體育處表示，只要有服務熱誠，對運動賽事有興趣者，22日起可至110年全國運動會官網報名，經審核通過，且全程參與完整專業培訓課程，即可獲得知名設計師陳俊良設計的專屬志工服裝、新北在地糕餅老店龍鳳堂的好運籤餅、全運會x艾瑪絲聯名洗髮沐浴露、全運會設計款口罩、服務證明及專屬餐點。

110年全國運動會需號召1500名志工。（圖由新北市政府體育處提供）

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