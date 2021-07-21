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NBA》「字母哥」大爆發豪取50分 公鹿睽違50年再度奪冠

2021/07/21 11:46

字母哥幫助公鹿奪下NBA總冠軍。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2020-21球季NBA總冠軍賽G6於今早9點移師密爾瓦基舉行，地主軍公鹿取得3：2領先；「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）大爆發，全場25投16中，豪取全場最高50分，率隊105：98擊敗太陽，4勝2敗封王，公鹿自1970-71球季後，再度拿下總冠軍。

密爾瓦基球迷期盼睽違50年的總冠軍，場內外共湧入約6.5萬人；雙方開賽皆祭出嚴防，前5分鐘，兩隊共計出現7次失誤，追平近25年總冠軍賽首節前5分鐘最多失誤。

「字母哥」亞德托昆波首節就轟下10分，公鹿單節拿下29分，反觀太陽先發第一節總共只拿下11分，首節就陷入13分落後。

但第二節太陽甦醒，拉出一波17：4的猛攻，縮小差距，此節比數太陽31：13，扭轉戰局，半場反領先5分。上半場太陽主控保羅（Chris Paul）10投6中，攻下13分、4助攻，但布克卻陷入低潮，僅拿下4分、2助攻。

公鹿上半場仍以亞德托昆波表現最穩定，10投6中，轟下17分、7籃板。J.哈勒戴（Jrue Holiday）11投1中，僅拿下2分。

第三節公鹿完全看亞德托昆波一枝獨秀，單節11投6中，狂砍20分，前三節就攻下37分、10籃板；此節雙方得分火力飆升，公鹿單節灌進35分，太陽也攻下30分，雙方77：77進入決勝節。

字母哥豪取50分，幫助公鹿奪下NBA總冠軍。（USA TODAY Sports）

亞德托昆波在禁區強勢進攻，讓太陽主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）在末節還剩8分03秒，就吞下5次犯規，只能暫時退場，太陽禁區鬧空城，落後分數逐漸擴大；最後五分鐘，雙分差距幾乎在6分徘徊。終場前56.9秒，米德爾頓連拿4分，徹底澆熄太陽反撲。

亞德托昆波在總冠軍賽已三度轟破40分，同時此役也締造史上首位單場轟下逾45分、10籃板和5阻攻的球員。

太陽保羅全場19投11中，奮力攻下全隊最高26分；布克（Devin Booker）遭遇嚴防，22投僅8中，進帳19分。太陽在總冠軍鎩羽而歸，保羅生涯只能繼續當「無冕王」，同時寫下史上第1位，生涯4度在季後賽系列賽先搶下2勝0敗，最終所屬球隊還被淘汰的紀錄。

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