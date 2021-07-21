東奧》台中柔道楊勇緯、林真豪征戰東奧 中市府祝奪佳績

柔道好手楊勇緯。（台中市府提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕東京奧運23日開幕，台中市共有7名好手登上東奧殿堂，台中市籍「柔道男神」楊勇緯以男子組60公斤級世界第11名，取得東京奧運參賽門票；台中女力林真豪則在女子組48公斤級以奧運積分排名洲際名額，成功參加奧運。台中市市府運動局長李昱叡表示，楊勇緯、林真豪是國家柔道長期重點培植人才，此次成功參加奧運，預祝兩人能勇奪佳績！

台中市府運動局表示，楊勇緯是排灣族運動員，自小受具有柔道專長的媽媽和哥哥影響，從小學三年級接觸柔道及投入訓練，屢次代表台中參賽奪佳績，在103至105年全國中等學校運動會柔道男子組第二級，都奪得金牌並締造三連霸成績；108、109年參加全國大專校院運動會柔道公開男生組第一級，均榮獲金牌締造二連霸；108年全國運動會也代表台中市拿下60公斤級金牌。

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此外，他在國際賽部分表現也相當優異2019年亞洲柔道錦標賽上摘得60公斤級銀牌、2020年參加德國杜賽道夫柔道大滿貫賽奪得銀牌、2021年杜哈大師賽獲得銀牌、亞洲及大洋洲滿貫賽奪得銀牌等，更曾在世界錦標賽獲得我國參與史上最佳的第7名成績，因於國內外賽事表現優異，去年更榮獲台中市傑出優秀運動員獎項。

柔道女子好手林真豪則是阿美族柔道運動員，自小學三年級起投入柔道訓練，是台中女子柔道重點培植人才。日前市府代表和國中教練王財文一同到其家中恭賀林媽媽。林真豪在國際賽上，她於2019台北亞洲公開賽48公斤，以及2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽48公斤榮獲銅牌，並以洲際名額方式，獲得國際柔道總會通知進軍奧運，也因為優異的柔道成績，在今年獲得台中市女子傑出優秀運動員獎項。

林真豪（右1，藍色衣服）代表台灣出戰奧運。（台中市府提供）

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