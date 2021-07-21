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MLB》牛棚放火！小熊第9局史詩大逆轉紅雀（影音）

2021/07/21 14:15

哈普。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今小熊作客紅雀，小熊在九局上展開絕地大反攻，單局灌進6分，終場以7：6擊敗紅雀。

本場小熊雖在二局先馳得點，後來卻遭先發投手奧維多（Johan Oviedo）以及接替的牛棚投手壓制，連續6局掛零。小熊先發威廉斯（Trevor Williams）表現不盡理想，主投5局被敲出7支安打失4分，後援投手布拉德斯（Rex Brothers）第六局登板，接連被紅雀打者轟出兩發陽春砲，直到第八局結束，小熊5分落後給對手。

九局上半，威斯頓（Patrick Wisdom）靠著不死三振站上一壘，紅雀投手賈西亞（Luis García）被霍納（Nico Hoerner）敲出安打後，保送下一位打者馬里斯尼克（Jake Marisnick），小熊攻佔無人出局滿壘。

紅雀此時換上終結者雷耶斯（Alex Reyes），雷耶斯雖然送出一張老K拿下第一個出局數，卻連續保送兩位打者，讓對手擠回2分。仍然是滿壘的情況下，巴耶茲（Javier Baez）擊出一壘安打得1分，哈普（Ian Happ）再敲一記帶有兩分打點的二壘安打，攻下逆轉分。

紅雀最終換上蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）成功解決後兩位打者，才結束此局。小熊後援投手金布瑞（Craig Kimbrel）在九下關門成功，終場以7：6贏得勝利。

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