MLB》直指冠軍！美媒曝教士盼補強打、不惜超出豪華稅門檻

教士總管裴勒。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限將於7月30日截止，今日美國媒體爆料，教士已為爭奪冠軍做好準備，就算超出豪華稅門檻也在所不惜，目標將在進攻端補進明星好手。

教士隊在本季前進行大進補，戰力大升級，更被球迷稱為「宇宙教士」，然而他們仍將要對陣容進行補強，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）今日報導，有消息人士透露，教士在交易截止日前不惜超過豪華稅門檻以收購明星強打，如遊騎兵怪力男蓋洛（Joey Gallo）。今年的豪華稅門檻為2.1億美元，根據《Spotrac》的資料，教士離門檻低於約800萬美元。

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事實上早在明星賽前，教士總管裴勒（A.J. Preller）就曾向大聯盟官網記者表示，球團正尋求讓進攻段變得「更加穩定」，暗示可能將會補強。根據《theScore》報導，教士有可能會網羅蓋洛，並指出雙方在今年曾有接觸。蓋洛本季目前敲出24轟，還有傲視全聯盟的72次保送，蓋洛還有一次的薪資仲裁，今年年薪為620萬美元。

教士目前戰績55勝42敗，雖在國聯排名第4，但在競爭激烈的國聯西區排第3，分別落後給龍頭巨人6場及第2名的道奇2場勝差。

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