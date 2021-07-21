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選手待遇議題正夯 林靜儀搭熱潮籲：以真實力量為台灣運動做點事

2021/07/21 15:49

林靜儀介紹台灣體壇中傑出女性與相關事蹟，並呼籲大眾「以你真實的力量為台灣運動做一點事」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國手前進東京奧運，卻接連爆出經濟艙、下榻飯店品質爭議，選手待遇引起國民關注；對此，醫師林靜儀介紹台灣體壇中傑出女性與相關事蹟，並呼籲大眾「以你真實的力量為台灣運動做一點事」，貼文更是引來台灣首位女性棒球裁判劉柏君親自留言回應。

台灣首位女性棒球裁判劉柏君留言回應林靜儀貼文。（資料照）

搭上體育議題熱潮，林靜儀透過粉專呼籲台灣大眾「以你真實的力量為台灣運動做一點事」；她坦承自己不愛運動，但偶爾會看看運動賽事，做一日球迷，儘管如此，「參與運動的職業選手也好、學校的小運動員也好，他們為了喜愛的運動付出時間和努力、汗水與淚水的那份熱情與毅力，總是讓我很感動」。

話鋒一轉，她點名介紹劉柏君及「瑞星韻律體操協會」創辦人瑞莎等2位台灣體育界傑出女性；林靜儀表示，劉柏君在女性運動員與教練裁判等工作上的努力便讓自己敬佩，自己立委任期中，2人「以『聯合國永續發展目標5性別平等、目標4優質教育』的方向推動政府對女孩參與運動、女性運動員以及運動教育中的性別平等和友善文化政策」，後來有志同道合者協力成立「台灣女子運動體育協會」，為台灣體壇的性別平等觀念努力。

而瑞星韻律體操協會先前遭人無端匿名抹黑，對此，林靜儀坦言，自己是在瑞莎無妄受到攻擊後才仔細去了解她的貢獻，「我很認同她的理念和努力，所以直接加入長期支持的行列」。

林靜儀表示，自己贊同「支持運動不是因為他們（選手）會得獎奪牌」的想法，運動事件會讓身心都健康的是，更能培養年輕孩子面對挫折、團體合作的重要教育，「而讓這些不斷挑戰自我、不斷激勵更多夥伴的運動者，可以持續點亮更多的靈魂，是我們可以做到的事」。

這篇文章也引來劉柏君本人留言回覆，她強調，自己熱愛棒球，能擔任裁判是她為台灣棒球付出的方式，「從一個螺絲釘，到被國際棒壘球總會提名，獲得國際奧會暨聯合國婦女署女性與運動世界獎，抬頭挺胸走進聯合國大樓領獎和發表演說」；劉柏君強調，台灣人很堅強善良，「我們一定會讓這片土地更好，並且幫助其他國家」。留言也引起網友回覆道謝，「謝謝你讓世界看見台灣」。

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