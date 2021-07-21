東奧》竹市女力當道 神射手譚雅婷、拳擊女王陳念琴出征東奧

譚雅婷與陳念琴。（市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕東京奧運本週五（23日）開幕，台灣代表隊共有68名選手參與18個運動項目，而三度征奧的神射手譚雅婷和拳擊女王陳念琴都來自新竹市，市長林智堅今天表示，此次東奧，竹市女力爆發，譚雅婷週五（23日）就會出賽、陳念琴則在27日挑戰16強賽事，兩人都是奪牌熱門選手，林智堅邀市民一起為新竹女力加油。

林智堅說，陳念琴與譚雅婷，去年都已取得奧運出賽門票，遇到百年大疫，東京奧運延後1年舉辦，但兩人絲毫不鬆懈，保持著最佳體力與戰力，他祝福選手能夠順利奪下個人佳績，更盼兩人做好個人防護，凱旋歸來。

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有射箭女神之稱的射箭選手譚雅婷，是第三度出征奧運，個人有多次奪獎紀錄，自2015年光州世大運起，就獲女子團體奪銀牌，2016年里約奧運女子團體組銅牌、2018年雅加達亞運會女子團體銀牌，2019年射箭世界錦標賽，譚雅婷的世界排名更達第一名。

譚雅婷23日就會進行排名賽，出征東奧前譚雅婷也提到，很想在個人女子組拿到金牌，作為運動生涯賽事的完美句點，並提到此次東京奧運結束就會退役。

而另個奪牌熱門選手拳擊女王陳念琴更是台灣拳擊界第一人，其國際賽事成績斐然，曾在2013年拿下保加利亞世青女子拳擊賽75公斤級冠軍，2014年獲南京青奧女子拳擊69至75公斤級銀牌。2016年成為台灣首位出征奧運的女子拳擊選手，當年在16強賽事遇強敵失利，但2018年在世錦賽摘金，目前為全世界排名第四種子選手，此次出征東奧，心態及訓練強調更臻成熟。

陳念琴第二次叩關奧運，27日會出戰16強賽事，她說，面對東奧，她從未停止備戰，2016年里約奧運的經歷，成為她蛻變動力，此次已經做好準備挑戰64-69公斤的「次中量級」，更以奪金為目標。

此外，譚雅婷、陳念琴的教練倪大智、柯文明，都是基層教練出身，對竹市拳擊和射箭運動項目的訓練很有貢獻，兩人也隨選手出征東奧。

奧運賽事可洽： https://olympic-ct.sa.gov.tw/查詢。

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