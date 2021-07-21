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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》世界展望會當後盾 方菀靈、江念欣拚進奧運

2021/07/21 13:52

方莞靈。（台灣世界展望會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣隊在東京奧運舉重項目有不少好手，其中方菀靈、江念欣是女子組年輕新星。台灣世界展望會曾長期資助兩人，也看著兩位女將一路成長，今年挺進奧運。

方菀靈說，得知自己拿到奧運門票，一度不敢相信。她分享當初加入舉重隊，原先是希望透過獎金改善家境，「只要比賽獲獎，得到的獎金就能幫忙分擔家計，減輕媽媽的經濟負擔！」莞靈勇闖一場場海內外比賽，獲獎無數。但途中，方菀靈也曾因意外受傷而陷入低潮期，「不過在我想放棄的當下，發現周圍的親朋好友其實從未放棄過我。」方菀靈說：「有時候和媽媽拿零用錢，其實內心都很不好受，所以得到展望會的協助，內心很感謝，至少我跟媽媽都可以吃飽，我也能好好上學、練習舉重。」

江念欣來自務農家庭，國一踏上舉重隊之路，也受到世界展望會資助。江念欣母親曾一度反對女兒投入舉重，心疼其辛苦，江念欣母親說：「還是很不捨女兒這麼辛苦，但是我都會參與她的每場比賽，為她加油。念欣內心其實壓力很大，我就對她說，重點不在於比賽的名次，一步一步慢慢來，專注於自己舉重的當下，跟自己比就好。」

江念欣分享對這次比賽的期待，她說：「什麼都不要想，只期許自己能在比賽中有好的表現，把自己的成績提高，最大的敵人就是自己，一切都交託在主的手中。」

江念欣。（台灣世界展望會提供）

方莞靈。（台灣世界展望會提供）

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