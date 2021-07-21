東奧美食力推台灣毛豆 國家隊成員大明毛豆平價進軍國內市場

大明毛豆採機械化生產（004圖），品管嚴謹（005圖），符合外銷規格（006圖），拓展內銷市場也比照辦理。（取自大明公司官網）



〔記者李立法／屏東報導〕東京奧運力推國民美食，享譽日本的台灣毛豆能見度大增，大明公司專業生產毛豆逾40年，是台灣毛豆國家隊傑出成員之一，第三代經營團隊力守日本市場，也要讓台灣消費者以平易價格享受到高品質的毛豆食品。

台灣春、秋2作毛豆生產面積超過5500公頃，年外銷量可達3萬8千噸，產值超過26億元，日本是主要市場，占外銷總量逾8成，主要競爭對手為中國及泰國，台灣冷凍毛豆在日本市占率超過4成5，已連續13年排名第1，每公斤平均價格約250日圓，高出中國毛豆3成以上。

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大明公司第三代經營團隊代表林士民指出，毛豆是日本飲食文化的一部份，銷路及價格表現穩定，台灣毛豆業者幾乎將重心擺在日本市場，國內因飲食習慣的差異，加上毛豆常被視為高價位「零嘴」，內銷量偏低，幾乎不到外銷量的1%，讓他感慨，台灣有品質這麼好的毛豆，卻只能作外銷，應廣為推薦給國人品嚐。

林士民表示，該公司毛豆契作面積近1000公頃，年產量約1萬噸，為了讓更多國人也能享用美味的台灣毛豆，決定採平價策略供應出口等級的毛豆食品，每包400克平均價格僅30元，比在日本的售價還低，希望能改變國人刻版印象，提高毛豆在國內市場的接受度，進而打造毛豆品牌形象。

高雄農改場毛豆專家周國隆表示，「大明」是國內老字號的毛豆大廠，對毛豆產製過程品管嚴謹，在日本市場享有良好口碑，新一代經營者不斷創新研發提升毛豆國家隊競爭力，並積極拓展國內市場，帶動商機與就業機會，為台灣毛豆產業的永續發展作出貢獻。

大明毛豆採機械化生產（004圖），品管嚴謹（005圖），符合外銷規格（006圖），拓展內銷市場也比照辦理。（取自大明公司官網）

大明毛豆採機械化生產（004圖），品管嚴謹（005圖），符合外銷規格（006圖），拓展內銷市場也比照辦理。（取自大明公司官網）

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