東奧》染疫退賽首例 智利跆拳道女將確診

東奧出現首例因染疫退賽的選手。（配圖資料照）

〔中央社〕日本放送協會（NHK）今天報導，東奧相關人士表示，一名智利女跆拳道選手因確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）被迫棄權，這是東奧選手染疫無法出賽首例。

東京奧運暨帕運組織委員會宣布，一名海外選手在病毒篩檢確認陽性。根據智利奧林匹克委員會，這名海外選手是預定出賽東奧跆拳道女子57公斤級的智利選手。

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由於跆拳道女子57公斤級賽事將於7月25日舉行，大會相關人士透露，這名選手因為進入10天隔離期所以棄權，成為東奧選手染疫無法出賽首例。

共同社報導，智利奧會今天表示，一名跆拳道女選手因為確診必須隔離10天以上所以棄權。這是東奧因為染疫棄權首例。

另外，入住東京都中央區晴海地區選手村的捷克沙灘排球代表隊一名教練，今天也傳出確診感染。

捷克沙灘排球代表隊中已有一名男選手確診感染，組織委員會表示，跟這兩人有密切接觸的12人已被認定為密切接觸者。今天還有居住日本的委託業者6人確診感染。

每日體育報導，組織委員會今天公布新增8例與大會相關的確診病例，其中一例是入住選手村的海外大會相關人士，另一例是未入住選手村的選手。

組織委員會基於保護個人隱私考量，原則上不會公布陽性者來自哪個國家或地區，也不會說明年齡及性別等個人資訊。如果各國代表團及各國奧會公布的話，組織委員會也會追認。

排除事前集訓抵達日本的選手們，由組織委員會公布的大會相關陽性者人數，從7月1日至今共75人。）

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