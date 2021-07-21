晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》染疫退賽首例 智利跆拳道女將確診

2021/07/21 14:11

東奧出現首例因染疫退賽的選手。（配圖資料照）

〔中央社〕日本放送協會（NHK）今天報導，東奧相關人士表示，一名智利女跆拳道選手因確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）被迫棄權，這是東奧選手染疫無法出賽首例。

東京奧運暨帕運組織委員會宣布，一名海外選手在病毒篩檢確認陽性。根據智利奧林匹克委員會，這名海外選手是預定出賽東奧跆拳道女子57公斤級的智利選手。

由於跆拳道女子57公斤級賽事將於7月25日舉行，大會相關人士透露，這名選手因為進入10天隔離期所以棄權，成為東奧選手染疫無法出賽首例。

共同社報導，智利奧會今天表示，一名跆拳道女選手因為確診必須隔離10天以上所以棄權。這是東奧因為染疫棄權首例。

另外，入住東京都中央區晴海地區選手村的捷克沙灘排球代表隊一名教練，今天也傳出確診感染。

捷克沙灘排球代表隊中已有一名男選手確診感染，組織委員會表示，跟這兩人有密切接觸的12人已被認定為密切接觸者。今天還有居住日本的委託業者6人確診感染。

每日體育報導，組織委員會今天公布新增8例與大會相關的確診病例，其中一例是入住選手村的海外大會相關人士，另一例是未入住選手村的選手。

組織委員會基於保護個人隱私考量，原則上不會公布陽性者來自哪個國家或地區，也不會說明年齡及性別等個人資訊。如果各國代表團及各國奧會公布的話，組織委員會也會追認。

排除事前集訓抵達日本的選手們，由組織委員會公布的大會相關陽性者人數，從7月1日至今共75人。）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。