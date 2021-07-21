MLB》沒有法官照樣贏！ 洋基快腿與大物新秀成致勝功臣（影音）

艾倫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今洋基與費城人的比賽中，從3A升上大聯盟的外野手艾倫（Greg Allen）頂替確診的「法官」賈吉（Aaron Judge），艾倫在本場比賽展現快腿，帶領洋基以6：4擊敗費城人，取得3連勝。

此役，艾倫在三局下敲出右外野方向深遠的安打，並靠著他的腳程站上三壘，後來另一位被拉上大聯盟的新秀佛羅里歐（Estevan Florial）將艾倫送回本壘，也是佛羅里歐生涯首打點。

請繼續往下閱讀...

五局下，洋基落後對手1分，首名打者艾倫選到保送，接著盜上二壘，再趁隊友佛羅里歐的高飛球站上三壘，此時魏德（Tyler Wade）打出內野滾地球，游擊手選擇傳向三壘，卻發生失誤，讓艾倫跑回追平分。下一棒賈納（Brett Gardner）轟出陽春砲，洋基暫時以3：2領先。

桑契斯（Gary Sanchez）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、佛羅里歐分別在第六、七、八局轟出陽春砲，其中佛羅里歐為生涯首轟，洋基終場以6：4拿下勝利。

艾倫自從上週加入洋基的26人名單以來，打擊率已經來到五成，整體攻擊指數為1.458。《Statcast》的數據指出，他的衝刺速度為每秒29.1英尺，在大聯盟中排名前8%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法