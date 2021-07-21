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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》感謝日本！東京140家超商設「台日加油」POP

2021/07/21 15:07

觀光局與日本超商合作，東奧期間在店內台灣茶專區設置「台日加油、謝謝」POP。（觀光局提供）

〔記者陳心瑜／台北報導〕東京奧運後天（23日）登場，台灣代表隊也已赴日備戰，交通部觀光局攜手日本超商NATURAL LAWSON，於賽事期間設置「台日加油」字卡，更與台灣品牌林家排骨合推「點餐送到家，為中華隊加油」，讓日本民眾在家看運動賽事、享雞排、蘋果西打等台灣小吃。

觀光局說，為了對日本民眾表達對捐助疫苗的感謝，與日本連鎖超商業者合作，賽事期間（7月23日至8月8日）於店內台灣茶保特瓶、台灣茶包等二處台灣茶專區，設置「台日加油、謝謝」POP廣告，以顯台日友好一起加油，攜手戰勝疫情，共同讓疫情中展開的國際運動賽事更加精彩。

觀光局表示，NATURAL LAWSON在首都圈包括東京、千葉、埼玉、神奈川一都三縣，共約140家店舖，女性為主要客群。

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍表示，疫情中舉行的東京國際賽事，代表各國積極以運動促進友誼，也象徵共同抗疫的決心。因為疫情，觀眾無法入場，為替台灣代表隊加油，辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，在賽事期間推出限量500份的台灣加油應援餐，透過預購到店取餐或是外送平台，就能在家吃台灣美食，一起為台灣及參賽選手加油。

加油應援餐內容包括在日超夯的大雞排、滷肉飯便當、台灣傳統味炸排骨、香腸、黑松沙士、蘋果西打等台灣味外，還有台灣國旗、加油棒、台灣鐵窗花杯墊、觀光文宣等。

台灣品牌推出運動應援加油餐。（觀光局提供）

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