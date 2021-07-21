東奧》戴資穎為何住三星旅店？體育署副署長洪志昌親口解釋

體育署副署長洪志昌。（翻拍自Youtube）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對各界關心東京奧運台灣選手住宿問題，人在東京的體育署副署長洪志昌透過越洋視訊記者會表示，依規定目前多數選手都住大會提供的奧運選手村，至於戴資穎等羽球隊共12人，則因比賽場地距離選手村較遠，車程約40分鐘，為避免舟車勞頓與長程移動造成防疫風險，才經羽球隊教練建議，另外租用距離比賽場地較近，且符合大會防疫規範的飯店。

本屆東奧羽球賽事，在武藏野森林綜合體育廣場進行，距離東京都晴海選手村逾30里；至於戴資穎等羽球隊所住的東京瑪洛德飯店，距場館不到5公里。洪志昌進一步解釋，戴資穎專屬教練賴建誠已在2019年7月利用參與日本公開賽期間，經由外館協助至目前承租的飯店察看，以及賽前訓練的多摩體育館，經其確認過後，才由國訓中心通知中華奧會承租目前住宿的旅館，目前全隊都表示沒有問題。

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目前台灣代表團未入住選手村的5支代表隊，除了羽球隊，射擊隊住大宮瑪洛德酒店（距比賽場地約15分鐘），高球隊飯能瑪洛德酒店（距比賽場場約15分鐘），馬術隊東京全日空洲際酒店（距比賽場地約30分鐘），自由車富士河口湖飯店（大會提供住宿飯店，距比賽場地約40分鐘）。

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