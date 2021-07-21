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東奧》飲食、交通專人打理 洪志昌說明選手村外代表隊狀況

2021/07/21 15:17

體育署副署長洪志昌。（資料照，國訓中心提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運週五開幕，不過在週一出發當天，爆出國手全數搭乘經濟艙、住宿不理想等狀況，今教育部、體育署再次召開記者會，並連線人在日本的體育署副署長洪志昌，說明在選手村外的代表隊情況。

避免選手舟車勞頓，這次代表隊包含羽球、高爾夫、射擊、馬術、羽球都下榻在比賽場館附近飯店，而非選手村。洪志昌說：「這次羽球隊包含教練、隊職員共12人，住在距離比賽場地10分鐘的瑪洛德飯店，由於選手村到比賽場地要45分鐘車程，加上還有塞車等問題，先前羽球隊教練利用日本公開賽空檔時間考察後，才決定選擇住宿該飯店。」

至於村外飲食方面，羽球隊的部分，早餐在飯店用餐，午餐和晚餐則考量到訓練，會以外面餐廳為主，由外館提供相關餐食讓選手、教練來挑選；同時也有營養師會來檢視菜單情況，適時給予建議，讓選手營養均衡，避免過油、過膩的情況。

另外在選手村的選手，為避免到餐廳和其他人員接觸，目前希望選手把飯菜打包回去用餐，盡量自備餐盒，而團本部也備有免洗餐具。

此外，洪志昌提到，交通部分，選手村的選手、教練，會依照大會規定交通路線，村外部分都配有租用車，協助各代表隊接駁，司機也能用中文溝通，希望免去交通問題。

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