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東奧》國手住宿地點 教育部今天公開住宿地圖

2021/07/21 15:26

教育部今天公開我國東奧國手的住宿地圖。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天下午召開說明東京奧運準備狀況線上記者會，教育部主秘廖興國說明東奧班機和住宿安排，並公開我國代表隊各住宿地圖，強調為使國手就近比賽，除了選手村之外，包括羽球、射擊、高爾夫、馬術和自由車均就近住宿。

主秘廖興國表示，選手村外之住宿要經大會認可，依規定，禁止搭乘自行搭大眾運輸工具，我國13類代表隊及醫護後勤住選手村，另離選手村30分鐘車程租用第2團本部，部分比賽場地離選手村較遠，避免舟車勞頓，與代表團討論後，住宿在離比賽場地較近的地點，讓選手安心比賽。

廖興國也說明，羽球、射擊高爾夫馬術和自由車代表，則是居住在選手村外，羽球代表隊的住宿飯店車程10分鐘，如住選手村車程要40分鐘，射擊代表隊住宿車程則是半小時，如住選手村要45分鐘，馬術和自由車亦同。

人在日本東京的體育署副署長洪志昌連線說明，選手村是2人1間，避免選手有群聚風險等防疫，村外安排部分，羽球教練團提出要就近比賽場地，羽球代表隊有12人，其中選手5人，住東京瑪洛德酒店，離比賽場地10分鐘

洪志昌一一說明各代表隊情況，因床墊比較軟，感謝駐日代表隊購買新床墊，而高爾夫球隊教練、選手和桿弟，如住選手村要車程70幾分鐘，因此找村外飯店提供高爾夫球隊

住宿，另馬術部分應協會要求，教練和選手長期在國外，也是就近住飯店；自由車代表隊是公路賽，則住大會提供之選手村飯店，依大會的安排住宿。

教育部今開線上記者會說明，主秘廖興國公布我國手住宿地圖。（記者林曉雲翻攝）

教育部說明東奧代表團住宿情形。（教育部提供）

人在東京之體育署副署長洪志昌連線說明。（記者林曉雲翻攝）

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