東奧》3月就確定選手搭經濟艙！教育部再度出面道歉

教育部主任秘書廖興國。（翻拍自Youtube）

〔記者梁偉銘／台北報導〕羽球世界球后戴資穎搭經濟艙、官員卻乘商務艙的爭議延燒，針對東京奧運台灣選手代表團班機安排，教育部主任秘書廖興國今召開線上記者會表示，主要是3月9日組團工作小組會議多位防疫專家建議，確定包機採分散梅花座以降低風險，因而忽略選手需求，導致他（她）們得坐經濟艙，「這點我們思慮不周，要再檢討，也向各界道歉。接下來出發與回程，保證讓選手都坐商務艙。」

廖興國出示圖表解釋，中華奧會辦理「2020年第32屆東京奧林匹克運動會代表團暨賽中支援工作團往返運輸採購」招標公告，原訂採購代表團（144±10%人）商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙，教該招標公告中華奧會於2019年12月12日依奧運組團工作進度辦理。體育署2020年3月12日發函，請中華奧會妥善規劃教練及選手搭乘商務艙事宜，另於4月7日再次發文請中華奧會，確實依國際奧會公布新版賽會時程規劃辦理。

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後續中華奧會依體育署前開公文並配合賽會因疫情延期，2020年7月31日與承攬廠商辦理往返運輸服務契約變更。後來因應疫情發展，中華奧會依據2021年3月9日奧運組團工作小組會議決議，去程採全團搭乘包機出發，主要考量避免與其他旅客接觸，確保所有教練、選手健康安全，回程則依各項賽事不同結束時間，各自搭乘一般航班。

體育署與中華奧會於2021年6月15日簽定「110年委託中華奧林匹克委員會辦理工作業務案」契約變更議定書，內容規範以去程包機、另非搭乘包機人員搭乘商務艙（未搭乘包機人員共16批次前往，其中1批為經濟艙）；回程則配合賽程結束兩日內應離境之大會規定，依各項賽程結束時間安排搭乘一般航班商務艙返國。

教育部表示，選手若因個人需求而無法搭乘專機，可選擇搭乘其他批次班機商務艙前往，相關費用均由體育署委託中華奧會專案專款辦理。

教育部今天公開我國東奧國手的住宿地圖。（教育部提供）

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