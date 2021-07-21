T1》丁聖儒加盟台中太陽 志在扛起先發控衛

丁聖儒加盟台中太陽。（台中太陽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國內T1新職籃聯盟台中太陽持續招兵買馬，今日再度宣布前旅美好手丁聖儒正式加盟，台中太陽總經理汪蔚傑透露將會給他許多機會，甚至預計安排他擔任新球季的先發後衛。對此，丁聖儒期待做好準備，要證明自己也是屬於這世代的優秀控衛。

22歲的丁聖儒出身於桃園大成國中、松山高中，高中畢業後入選U18亞青國家代表隊，隨後赴美就讀大學，完成四年學業後返台，即將在T1聯盟臺中太陽隊迎來個人正式的職業生涯首賽季出場。儘管身高僅174公分，丁聖儒在球場上卻是不可忽視的「小巨人」，連當年松山高中教練黃萬隆至今都對他讚譽有加。黃萬隆說：「丁丁是個非常特別的球員，他條件不是特別好，但心理素質卻不受影響，他在場上願意挑戰所有事，就算面對比他高大的球員也不懼色。」

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黃萬隆認為丁聖儒的優點在於傳球視野與組織能力，也很願意與隊友合作。「他一個人在美國完成四年學業，每天要面對不同挑戰，具備很出色的抗壓性，包括語言能力也是他的優勢，我認為他在台中太陽能夠發揮自己的旅美經驗與溝通能力，成為場上的另個教練。」

太陽教練團則指出，丁聖儒將是球隊重點培養的球員，「以小個子球員來說，他的得分能力相當令人印象深刻，他經過美國的磨練回台後變得更成熟，我們會給他超多機會，相信他的表現會令人為之一亮。」臺中太陽的教練團看完丁丁在美國的錄影帶後，更直接點名他有機會成為新球季的先發控衛。

丁聖儒對於全新舞台毫不畏懼，「就把它想成是新的挑戰，要想辦法讓自己成長。就像我的打球理念，怕就輸了，給自己信心。」丁聖儒相當期待新球季的到來，「我在美國五年可能很多人都忘記我有在打球，很想透過這次機會證明自己也是這世代很好的控球。」



丁聖儒新球季目標除了幫助太陽盡全力打每場球、爭取勝場數，他也為自己設下助攻王與抄截王的兩大目標，期許自己朝頂級後衛前進。

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