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東奧》這樣算挺？酸民諷國手「不爽自己包機」 民進黨曝小英想法

2021/07/21 17:41

近日有網友反串民進黨粉絲酸國手，發言人謝佩芬轉述蔡英文（見圖）想法強調，民進黨絕對是全力支持國手。（資料照，記者李欣芳攝）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣代表團19日搭乘華航包機赴日，爆出國手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，引發眾怒；事後卻有酸民反串綠營粉絲，斥責選手若不爽可以包機自己去日本。對此，民進黨發言人謝佩芬今天（21日）轉述總統蔡英文的話強調，整個民進黨都是全力支持選手，堅決反對不理性謾罵。

民進黨今天舉行中常會，謝佩芬今天在會後記者會上表示，近日有媒體報導稱有網友反串綠營粉絲在網路上酸奧運選手「不爽可以自己包機」，對此她轉述蔡英文的想法指出，民進黨從總統到整個黨，都是全力支持國手，「我們反對不理性的謾罵留言」。

謝佩芬表示，民進黨對於這次的事件只有一個態度，就是全力支持奧運選手參賽，蔡英文不但第一時間就定調要檢討，也向選手表達安排上不夠妥善的歉意。行政院長蘇貞昌也表示，奧運賽事結束後，政府會做全面性的檢討與咎責。

謝佩芬進一步指出，第一時間提出改進要求的，也都是民進黨內長期關心體育發展的立委，因此部分攻擊選手的言論是汙衊，不是事實。民進黨呼籲，奧運即將登場，希望國人將焦點放在選手和比賽上面，每一位選手都代表著國家，民進黨會全心全力為選手們加油，希望他們取得佳績。

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