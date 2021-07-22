國聯勝投王烏里耶斯掛帥對決巨人 今日賽事預告與轉播

烏里耶斯。（資料照，法新社）

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今日大聯盟有一場比賽轉播，由巨人對戰道奇。巨人和道奇前兩戰兩方各拿下一勝，今天第三戰巨人將派出韋伯（Logan Webb）掛帥先發，韋伯目前戰績3勝4敗、防禦率3.54。道奇則是點名左投烏里耶斯（Julio Urias）登板迎戰，烏里耶斯本季表現出色，先發19場拿下12勝3敗、防禦率3.78，烏里耶斯目前以12勝與小熊強投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）並列國聯勝投王寶座，今若拿下勝投就能獨佔勝投榜首位。喜愛大聯盟的觀眾記得收看轉播哦！

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今日中職有一場比賽轉播，味全龍移師澄清湖對決統一獅。此戰味全將派出王維中先發，王維中本季先發9場、戰績1勝2敗、防禦率2.79。統一則是派出布雷克掛帥迎戰，布雷克本季先發10場展現不俗壓制力，戰績7勝1敗、防禦率1.88。記得收看轉播嘍！

MLB

10：10 巨人＠道奇 愛爾達體育2台

中職

18：30 味全＠統一 愛爾達體育3台 、MOMO綜合台

東奧壘球預賽

07：50 美國＠加拿大 愛爾達體育1台

10：50 墨西哥＠日本 愛爾達體育1台

13：50 義大利＠澳洲 愛爾達體育1台

東奧男子足球預賽

15：20 埃及＠西班牙 愛爾達體育2台

15：50 墨西哥＠法國 愛爾達體育1台

18：50 日本＠南非 愛爾達體育2台

19：20 巴西＠德國 愛爾達體育1台

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