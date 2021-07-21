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中職Live》林安可、林焌翰接連敲安 統一3：0桃猿

2021/07/21 19:39

第三局（統一3：0桃猿）

三局上，林安可一壘方向穿越安打。林焌翰選到四壞保送，一、二壘有人。林子豪一壘方向飛球遭接殺，一壘跑者遭刺殺，二出局。高國慶三游之間滾地球遭刺殺，三出局。統一3：0桃猿。

第二局（統一3：0桃猿）

二局下，朱育賢右外野方向飛球遭接殺，一出局。梁家榮三壘方向滾地球遭刺殺，二出局。邱丹二壘方向高彈跳球遭刺殺，三出局。桃猿0：3統一。

二局上，林祖傑三壘方向滾地球遭刺殺，一出局。陳傑憲遭到觸身球上一壘。林靖凱左外野方向飛球遭接殺，二出局。蘇智傑左外野方向飛球，三出局。統一3：0桃猿。

第一局（統一3：0桃猿

一局下，陳晨威遭到三振，一出局。郭永維右邊方向一壘安打。投手暴投跑者上二壘。林泓育三游方向滾地球遭刺殺，二出局。陳俊秀遭到三振，三出局。桃猿0：3統一。

一局上，陳傑憲二遊間滾地安打，一壘有人。林靖凱選到四壞保送，一、二壘有人。蘇智傑三壘後方飛球遭接殺，一出局。林安可中間方向穿越安打，帶有1分打點，一、二壘有人。林焌翰三游方向穿越安打，帶有一分打點，二、三壘有人。林子豪選到四壞保送形成滿壘。高國慶中外野深遠飛球犧牲打，帶有1分打點，二出局一、二壘有人。郭峻偉游擊方向飛球遭接殺，三出局。統一3：0桃猿。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕統一獅作客桃猿展開二連戰的第二戰，今天將上演年輕土投對決，由古林睿煬對上張喜凱。古林睿煬本季有8場先發，拿下4勝1敗、防禦率2.50，本季曾對戰樂天1場，當時先發5局僅被擊出2安，送出4K，無失分，對戰防禦率為零。桃猿張喜凱本季有7場先發、戰績3勝2敗、防禦率3.76。

兩隊先發先發打序

統一獅

陳傑憲 CF
林靖凱 2B
蘇智傑 LF
林安可 RF
林焌翰 DH
林子豪 3B
高國慶 1B
郭峻偉 C
林祖傑 SS

先發投手：古林睿煬

樂天桃猿

陳晨威 CF
郭永維 2B
林泓育 DH
陳俊秀 1B
朱育賢 LF
梁家榮 3B
邱丹 RF
余德龍 SS
嚴宏鈞 C

先發投手：張喜凱

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