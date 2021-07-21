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東奧》為帕運選手發聲！ 美國泳將退出東京帕運

2021/07/21 21:08

梅耶斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧林匹克運動會及東京帕拉林匹克運動會即將到來，然而，今美國金牌泳將梅耶斯（Becca Meyers）宣布將退出本屆東京帕運。據梅耶斯說法，她是因美國奧運暨帕運委員會（USOPC）拒絕她的母親，同時也是她的個人護理助理隨行東奧才被迫放棄參賽。對此梅耶斯也坦言，主動退出之舉亦是要為帕運會運動員們的權益挺身而鬥。

「這讓我真的很沮喪。我是一名身心障礙者，我不該因為沒有我的PCA（個人護理助理）陪同，而處於一個不安全的環境中。」梅耶斯說道。「為未來帕運會的運動員發聲，希望他們永遠不必經歷我所承受的苦。」

梅耶斯自幼患上罕見遺傳性疾病而造成失聰和失明，然而她在上屆帕運一舉拿下三枚金牌，分別是400公尺自由式、100公尺蝶式以及200公尺的混合泳。另外在2016里約奧運和2012倫敦奧運也收下2銀、1銅。

據《美聯社》報導，梅耶斯在聲明中宣布退出本屆東奧外，也抨擊美國奧委會對過往所做出的承諾出爾反爾。內文指出，美國奧委會曾於2017年批准往後的國際賽事皆會由她的母親作為個人助理陪同出賽。然而美國奧委會本屆東奧卻以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為緣由，拒絕了梅耶斯的PCA申請。同時美國奧委會也堅稱，有鑑於疫情大流行的影響，導致東奧對代表團做出規模限制，才不得已「不協助」出賽的34名殘奧會泳將們。美國奧委會最後則指出，將會提供1名PCA並分發11名工作人員，來協助這34名的運動員。

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