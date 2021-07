東奧》為帕運選手發聲！ 美國泳將退出東京帕運

梅耶斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕東京奧林匹克運動會及東京帕拉林匹克運動會即將到來,然而,今美國金牌泳將梅耶斯(Becca Meyers)宣布將退出本屆東京帕運。據梅耶斯說法,她是因美國奧運暨帕運委員會(USOPC)拒絕她的母親,同時也是她的個人護理助理隨行東奧才被迫放棄參賽。對此梅耶斯也坦言,主動退出之舉亦是要為帕運會運動員們的權益挺身而鬥。

「這讓我真的很沮喪。我是一名身心障礙者,我不該因為沒有我的PCA(個人護理助理)陪同,而處於一個不安全的環境中。」梅耶斯說道。「為未來帕運會的運動員發聲,希望他們永遠不必經歷我所承受的苦。」

梅耶斯自幼患上罕見遺傳性疾病而造成失聰和失明,然而她在上屆帕運一舉拿下三枚金牌,分別是400公尺自由式、100公尺蝶式以及200公尺的混合泳。另外在2016里約奧運和2012倫敦奧運也收下2銀、1銅。

據《美聯社》報導,梅耶斯在聲明中宣布退出本屆東奧外,也抨擊美國奧委會對過往所做出的承諾出爾反爾。內文指出,美國奧委會曾於2017年批准往後的國際賽事皆會由她的母親作為個人助理陪同出賽。然而美國奧委會本屆東奧卻以武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)為緣由,拒絕了梅耶斯的PCA申請。同時美國奧委會也堅稱,有鑑於疫情大流行的影響,導致東奧對代表團做出規模限制,才不得已「不協助」出賽的34名殘奧會泳將們。美國奧委會最後則指出,將會提供1名PCA並分發11名工作人員,來協助這34名的運動員。

Becca Meyers, a deaf-blind swimmer with a chance to medal in four events, pulled the plug on her Olympic dream after her mother, her personal care assistant, was not permitted to travel with her to Tokyo https://t.co/8uVxDmsLzV