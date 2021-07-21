東奧》經濟艙之亂燒不停！ 黃金男雙王齊麟說出運動員心聲

台灣羽球黃金男雙王齊麟（左）和李洋。（資料照，Badminton Photo提供 ）

〔體育中心／綜合報導〕台灣東京奧運選手代表團剛出發就傳出選手搭經濟艙、住宿不理想等狀況，在國內引發軒然大波。對於外界的紛紛擾擾，我國羽球男雙好手王齊麟在臉書發文表示，所有的制度或政策一定都會有進步的空間，現在最重要的是大家的團結一心，一起為選手加油。

台灣選手代表團這次出征東京奧運，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙和3星飯店風波引發爭議，體育署長張少熙為此請辭，王齊麟對此也PO文表示，「大家不要吵架喔！有沒有搭商務艙不重要，重要的是我們已經平安抵達東京了，正向思考，現在更多人來關心奧運了。」

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王齊麟今天也再度發文，提及中華奧會主席林鴻道特地前來探視他們，「我想說的是，今天我們能走上奧運舞台，除了我們自己的努力外，更受到許多人的幫忙與協助，讓我們可以有更豐富的資源、更好的環境專心於訓練，出國比賽爭取好成績，我們珍惜這樣的機會，感恩所有人對我們的支持與協助！」

王齊麟也坦言，所有的制度或政策一定都會有進步的空間，大家也都在各自的崗位上努力著，希望不要因為一件事打擊了大家的士氣，推翻了所有人的努力，現在最重要的是大家的團結一心，一起為選手加油，「我們也一定會全力以赴，努力為台灣爭取榮耀！」

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