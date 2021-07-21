東奧》譚德塞訪日肯定防疫 日網友：你來幹嘛？

世界衛生組織秘書長譚德塞（左）今天列席國際奧委會（IOC）年會。（法新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天在東京現身，列席國際奧委會（IOC）年會的第2天會議，並致詞感謝日本舉辦東京奧運帶給全世界勇氣，不過日本網友對譚德塞的來訪似乎不太歡迎，網路留言「你來日本幹什麼？」

國際奧委會今天以投票敲定2032年夏季奧運的舉辦地點澳洲的布里斯本。譚德塞在會中現身致詞，特別以日語表示「對於日本舉辦帶給全世界勇氣的2020東京奧運表示敬意與感謝之意」，他也對日本的防疫對策給予高度評價，肯定日本盡了最大的努力。

請繼續往下閱讀...

譚德塞是在20日抵達日本，這是他繼2019年6月參加在大阪舉行的G20峰會後，相隔2年再度訪日，這次訪日除了參加東奧開幕式，也預定與日本首相菅義偉、外相茂木敏充等人舉行會談，今天上午在與日本厚生勞動相田村憲久會談中，譚德塞表示，零感染並不是大會舉辦成功的關鍵，人生處處有風險，不會完全零風險，重要的是迅速檢出感染者加以隔離，並盡最大的努力。

他還表示，在全球大流行之中舉辦奧運是非常困難與複雜的事，正因如此也使得舉辦變得很重要，他認為東奧是終結全球大流行的一個希望象徵。

對於譚德塞的來訪，日本雅虎新聞湧入大批日本網友留言，有人表示，當初就是譚德塞對疫情的反應過慢才會造成全球大流行，「讓東奧淪落到現在的狀況，真不曉得他來日本幹什麼。」還有人問說，「是來拉票的嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法