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NBA》Kobe給的挑戰我做到了！ 字母哥：不想讓他失望

2021/07/21 18:44

亞德托昆波完成Kobe對他的期待。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天豪取50分、14籃板和5阻攻，率領公鹿以105：98擊敗太陽成功奪冠，而他也拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP），做到了已逝傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）當年對他的期待。

亞德托昆波在2019拿下生涯首座例行賽MVP，當時還在世的布萊恩就在推特上向字母哥發出奪冠挑戰，希望他之後能夠拿到NBA總冠軍。

而亞德托昆波近5年都帶隊打進季後賽，不過最多只闖進東部冠軍賽，2020年更傳出布萊恩墜機身亡的消息，他的期待也成為字母哥奪冠的動力之一，今年終於能向天上的布萊恩證明自己做得到，為公鹿迎回睽違50年的總冠軍金盃。

「一開始原本是我們之間的玩笑話，」亞德托昆波受訪時表示，Kobe相信他可以做得到這一切，為了回應前輩的期待，自己必須更努力才行，他不想讓布萊恩和任何人失望，這就是自己留在公鹿的原因，「我不敢相信自己真的做到了！」

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