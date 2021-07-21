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東奧》「商務艙事件」他也有經驗！過來人點出事件延燒關鍵

2021/07/21 19:07

鄭運鵬表示，以前也遇過「商務艙事件」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕我國東京奧運代表團19日包機出征，不過卻因選手搭經濟艙、官員搭商務艙而引發爭議。民進黨立委鄭運鵬就透露，先前他也遇過類似事件，不過他的處理方式與這次的官員截然不同。

鄭運鵬今天下午在臉書表示，這次奧運商務艙事件，就是典型的「掘井九仞不及泉」的教案。他指出，台灣對運動關注的風氣大多還停留在「大賽熱潮」，例如只在世界盃看足球、只在奧運看體育節目，連專業體育台也很難經營下去。

鄭運鵬指出，2017年後，大家對於運動員出國比賽搭乘商務艙已經習慣，不算是新聞，奧運又是多數人唯一知道的比賽，又遇到疫情的特殊飛航狀況，「如果沒有疫情，我相信商務艙都不會有問題。」

鄭運鵬說，不能將這次事件定調為「低級錯誤」，而是特殊狀況下的天不時地不利加上「人不合」，所以他認為掘井九仞的最後一仞是「現場指揮官沒有敏感度」。

鄭運鵬接著說，他也曾與過這種情況，當場就要求換位置，從商務艙降等經濟艙，他也強調這樣不是為了做新聞，而是直覺認為要避免後患。他說，如果這次人在現場，一定會自己先表達讓座，或者自己就坐到選手旁邊表示共體時艱，如果有這個動作，就不會有這麼大的風波，「這些敏感度，長期訓練的文官是很難體會的！」

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