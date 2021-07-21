東奧》五屆元老盧彥勳備戰中 掌旗官期待最後一舞

盧彥勳積極備戰。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運即將在7月23日開幕，網球賽事預計隔天於有明網球森林公園登場，身為連續五屆參賽的「五朝元老」，盧彥勳已在當地積極備戰，對於選手生涯最後一舞，這位8月14日就滿38歲的前「台灣一哥」說：「就放手一搏，把最好的網球打出來，不要留下任何遺憾。」

盧彥勳20多年來，代表台灣征戰大小國際賽事，除了從2004年雅典奧運起，即將第5度五環殿堂出擊，還歷經4屆亞運、2屆世大運，以及多次台維斯盃等戰役，此次東奧除了男單場上揮拍奮戰，把最後能量與拼勁燃燒殆盡，後天開幕式中，他還將與「舉重女神」郭婞淳共同擔任台灣掌旗官，更令這位已為人父的屆退老將深感驕傲，「非常榮幸的事，能代表台灣走在最前面，希望可以舉出運動員精神。」

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受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球與運動傷害等影響，盧彥勳特地把「受傷保護排名」的壓軸站，安排運用在東奧，為寶島拚完生涯最後一戰才謝幕，屆時不論結果如何，都會帶著滿足笑容瀟灑轉身，「其實我沒什麼好輸的，也不應該感傷，至少已經替自己，也為國家拚完最美好一仗。」

盧彥勳積極備戰。（體育署提供）

盧彥勳積極備戰。（體育署提供）

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