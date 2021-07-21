晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》五屆元老盧彥勳備戰中 掌旗官期待最後一舞

2021/07/21 18:14

盧彥勳積極備戰。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運即將在7月23日開幕，網球賽事預計隔天於有明網球森林公園登場，身為連續五屆參賽的「五朝元老」，盧彥勳已在當地積極備戰，對於選手生涯最後一舞，這位8月14日就滿38歲的前「台灣一哥」說：「就放手一搏，把最好的網球打出來，不要留下任何遺憾。」

盧彥勳20多年來，代表台灣征戰大小國際賽事，除了從2004年雅典奧運起，即將第5度五環殿堂出擊，還歷經4屆亞運、2屆世大運，以及多次台維斯盃等戰役，此次東奧除了男單場上揮拍奮戰，把最後能量與拼勁燃燒殆盡，後天開幕式中，他還將與「舉重女神」郭婞淳共同擔任台灣掌旗官，更令這位已為人父的屆退老將深感驕傲，「非常榮幸的事，能代表台灣走在最前面，希望可以舉出運動員精神。」

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球與運動傷害等影響，盧彥勳特地把「受傷保護排名」的壓軸站，安排運用在東奧，為寶島拚完生涯最後一戰才謝幕，屆時不論結果如何，都會帶著滿足笑容瀟灑轉身，「其實我沒什麼好輸的，也不應該感傷，至少已經替自己，也為國家拚完最美好一仗。」　

盧彥勳積極備戰。（體育署提供）

盧彥勳積極備戰。（體育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。