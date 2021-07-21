東奧》中職會長讚紀華文「低調的台灣之光」 透露將助升等機艙

紀華文。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職雖因疫情無緣組隊參與東京奧運，但仍頗有參與感，副裁判長紀華文將於26日赴日，成為中職史上奧運執法第一人。紀華文透露，感到相當榮幸，但仍會以專業裁判態度面對比賽。中職會長蔡其昌則說，會盡一切力量協助紀華文，包含機艙升等。

中職會長蔡其昌稍早發文，稱紀華文為「低調的台灣之光」。蔡其昌說，此次裁判共11人受邀，紀華文是唯一來自台灣的技術人員，也是首位受邀奧運棒球執法的中職裁判，有助於台灣於國際體壇正面形象。

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蔡其昌並透露，已請秘書長楊清瓏協助，無論紀華文有任何需求，中職聯盟都將全力協助，赴日的機艙升等事宜，也已經協助。

蔡其昌臉書全文：

低調的台灣之光！紀華文任中華職棒史上奧運執法第一人

2020東京奧運棒球賽將於七月底於日本東京舉行，CPBL 中華職棒 副裁判長紀華文先生執法獲得肯定，榮獲WBSC世界棒壘球總會邀請，赴東京奧運棒球項目擔任執法技術官員，此次受邀裁判共11人，#紀華文是唯一來自台灣的技術官員，也是首位受邀於奧運棒球賽執法的中華職棒裁判，有助於台灣於國際體壇增加正面形象。

紀華文是中華職棒資深裁判，1997年開始在擔任台灣大聯盟裁判，2004年兩聯盟合併後的第2年，進入中華職棒聯盟參與執法至今，生涯執法1934場，擔任主審546場，裁判生涯長達22年。過去除了中華職棒各大重要賽事外，也曾執法於2015、2019年兩屆12強棒球賽、2017世界棒球經典賽，並獲選為2015年WBSC最佳棒球裁判。

紀華文受到WBSC世界棒壘總會邀請，去日本擔任東京奧運棒球賽裁判，是中職第一人，也是國家的驕傲。我已經請楊秘書長無論華文有任何需求，聯盟都全力協助到底，包含機艙升等事宜。

目前，WBSC世界棒壘總會已幫所有的棒球技術官員安排好相關機票與住宿，去程搭乘酷航飛往日本東京成田，方便由WBSC接送，聯盟也已為我裁判升級艙等，因為該班機沒有商務艙，只有豪經艙，所以聯盟協助升等為豪經艙。回程班機部分，聯盟這邊則已協助升等商務艙，讓聯盟與台灣的驕傲能有更舒適的航程。

#執法裁判在東奧比賽中也很重要喲

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