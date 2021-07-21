東奧》謝淑薇越洋祝福妹妹 跟搭檔健康完賽安全回來

謝語倢平安抵達東京。（取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運開幕倒數2天，謝語倢已從法國飛抵日本，我國女網名將謝淑薇特地發文祝福，驕傲之情溢於言表，並與小妹相約賽後北美見，「妹妹安抵東京奧運，這次臨時接到通知妹妹要來法國訓練幾天，接著我們一起去美國訓練備戰美洲圈。」

甫於溫布頓大滿貫女雙衛冕的謝淑薇，雖然出面為妹妹爭取東奧教練證件不成，心情未受影響，還透露這陣子悉心協助自家人的訓練過程，「上週五登機前五分鐘，臨時收到網協來消息，語倢入圍東京奧運。於是暫時放下自己的訓練，專心幫助妹妹備戰東奧，順便將日本政府要求的新冠檢測準備好！（要有兩份檢測，第二份在第一次做完後24小時才能再做一份。兩份備齊，72小時內得抵達東京）為了做新冠檢測調整時差，每天我們六點多就得要起床。每天目標訓練兩個小時！但常常練到忘我，一下就練了三小時左右。」

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最後小薇還說：「有的時候出門前，我要把養身湯準備好，這樣回來的時候妹妹可以立即食用！隨時補身體，然後再給妹妹準備台灣、日本、韓國的餐點，解解饞，這次東奧沒有教練，希望語倢跟搭檔可以健康完賽、安全回來，盡力去拼，享受奧運好好玩。」

針對謝語倢爭取東奧網球女雙教練證件的爭議，體育署主任秘書呂宏進今回應，國際網總（ITF）正式通報謝語倢取得參賽時間，為台灣時間今年7月17日，由於是臨時遞補，東奧組委會僅同意增加選手名額，無法再提供教練席次。

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